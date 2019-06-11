Отток капитала из РФ за первые месяцы 2019 года вырос почти вдвое и составил $35 млрд

Отток капитала из Российской Федерации за первые пять месяцев текущего года вырос в 1,9 раза.



«Российская экономика в процессе медленного умирания». Итоги 2018 года от Андрея Мовчана / Новости от 25.12.2018 18:05

Об этом сообщает Центробанк РФ.

Согласно предоставленной информации, с января по май из России было выведено 35 миллиардов долларов.

За аналогичный период прошлого года же, отмечают специалисты российского ведомства, сумма выведенных за пределы РФ денежных средств была почти в два раза ниже — 18 миллиардов долларов.

Отметим, что чистый вывоз капитала из Российской Федерации за январь, февраль, март и апрель текущего года составил 34,7 миллиардов долларов. За май же, что примечательно, в процентном соотношении из РФ было выведено гораздо меньше средств, чем за предыдущие месяцы — всего 0,5 млрд долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российская экономика, по мнению американских средств массовой информации, значительно страдает от санкций Соединенных Штатов Америки.

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