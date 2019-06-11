Американская компания Amazon заняла первую строчку глобального рейтинга самых дорогих брендов мира.
Рейтинг опубликован на сайте BrandZ.
Оценочная стоимость Amazon, по версии экспертов, составляет 315,6 миллиардов долларов.
Вторую строчку рейтинга самых дорогих мировых брендов заняла корпорация Apple. Стоит она, указывает BrandZ, 309,6 миллиардов долларов.
Почетное третье места рейтинга же заняла Google. Ее оценочная стоимость, считают специалисты, составляет ровно 309 миллиардов долларов.
В десятку рейтинга самых дорогих брендов мира также вошли Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba, Tencent, McDonald's и AT&T.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Amazon разрабатывает наручное устройство для определения человеческих эмоций.
Читайте также:
Топ-10 компаний, контролирующих мировую еду и напитки.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.