Всемирный банк заявил о проблемах по кредитам у большинства заемщиков в России

Больше половины (59%) российских заемщиков затрудняются погасить взятые кредиты. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами Всемирного банка и Роспотребнадзора.



В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам / Новости от 28.01.2019 13:49

Согласно их исследованию, порядка 9% семей в России имеют просроченную задолженность, еще 10% продлили кредит. Трудности с выплатой процентов по кредиту испытывают 14% заемщиков. Более четверти семей тратят на платежи по кредитам и оплату ЖКХ более 75% своего бюджета. Только у 41% опрошенных нет никаких проблем с погашением кредита.

Эксперты Всемирного банка пришли к выводу, что больше половины россиян, взявших кредиты, не защищены и уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности.

Наиболее популярный вид кредита среди россиян - потребительный. Семьи с совокупным доходом более 70 тысяч рублей чаще всего берут деньги для покупки мебели и бытовой техники. Кредиты на повседневные траты берут семьи, доход которых составляет меньше 30 тысяч рублей. Россияне, которые занимают и в банке, и в МФО, вынуждены для выплаты долга экономить на питании, уточняет агентство "РБК".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в российской экономике отрицательно влияют на показатель реальных доходов населения. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

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