Экспертный совет при правительстве России рассмотрит проект соглашения о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Страна, в которой мигрант работал и вносил отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после возвращения на родину, отмечается в документе.
"Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами - членами ЕАЭС до конца года", - сообщает агентство "РБК" со ссылкой на пресс-службу Министерства труда России.
Сейчас трудовые мигранты делают выплаты в ПФР, но пенсий не получают. Как подсчитали эксперты ВШЭ, за минувший год общие перечисления мигрантов в Пенсионный фонд России составили не менее 74 миллиардов рублей.
Соглашение позволит "экспортировать" российские пенсии. Трудовой стаж, который мигрант заработал на территории стран, входящих в ЕАЭС, будет переноситься вслед за ним в другие государства союза. Если мигрант из Казахстана получает право на пенсию в России, то даже после его возвращения на родину, пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Документ не будет учитывать мигрантам трудовой стаж, заработанный до вступления соглашения в силу. Назначение пенсии станет возможно не ранее 2020 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экономисты РАНХиГС провели исследование, чтобы определить, как повлияет пенсионная реформа на благосостояние россиян. Выяснилось, что реформа повлечет за собой повышение уровня бедности среди граждан предпенсионного возраста.
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