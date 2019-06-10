РФ заняла третье место в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения

Эксперты РИА составили список страны Европы по доступности природного газа для населения.



Российский газ — в Европу: кому мешает «Северный поток — 2» / Новости от 27.03.2019 20:51

На первое место рейтинга попал Люксембург. Среднестатистический местный житель на свою зарплату может приобрести в месяц 7,9 тысяч кубометров газа.

На втором месте рейтинга оказался Казахстан. Среднестатистические жители постсоветской республики на свою зарплату могут приобрести в месяц 7,5 тысяч кубометров газа.

Почетное третье место рейтинга досталось России. Среднестатистический россиянин на свою зарплату может приобрести 6,7 тысяч кубометров газа.

Также в десятку рейтинга стран Европы по доступности природного газа для населения вошли Великобритания, Германия, Бельгия, Ирландия, Австрия, Нидерланды и Дания.