Эксперты РИА составили список страны Европы по доступности природного газа для населения.
На первое место рейтинга попал Люксембург. Среднестатистический местный житель на свою зарплату может приобрести в месяц 7,9 тысяч кубометров газа.
На втором месте рейтинга оказался Казахстан. Среднестатистические жители постсоветской республики на свою зарплату могут приобрести в месяц 7,5 тысяч кубометров газа.
Почетное третье место рейтинга досталось России. Среднестатистический россиянин на свою зарплату может приобрести 6,7 тысяч кубометров газа.
Также в десятку рейтинга стран Европы по доступности природного газа для населения вошли Великобритания, Германия, Бельгия, Ирландия, Австрия, Нидерланды и Дания.
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