Рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в российской экономике отрицательно влияют на показатель реальных доходов населения. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.
"Поскольку объем кредитов растет, то и больше растет уплата процентов и погашение. Это влияет на показатель реальных доходов населения. Второе - у нас сокращается так называемый теневой сектор, поэтому это влияет на снижение показателя реальных доходов населения", - передает его слова агентство РИА "Новости".
Министр добавил, что за первые три месяца текущего года заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле - на 1,6%. Однако в годовом выражении рост замедлился.
"В целом мы ожидаем рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен", - спрогнозировал Силуанов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост числа выданных банками потребительских кредитов в России не является показателем отсутствия денег у населения. Такое мнение в рамках Петербургского международного экономического форума высказал Антон Силуанов.
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