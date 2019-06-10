Силуанов: кредиты и сокращение теневого сектора — причины падения доходов россиян

Рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в российской экономике отрицательно влияют на показатель реальных доходов населения. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.



Рост потребительского кредитования может оказаться ловушкой для банков и граждан / Новости от 16.05.2019 23:55

"Поскольку объем кредитов растет, то и больше растет уплата процентов и погашение. Это влияет на показатель реальных доходов населения. Второе - у нас сокращается так называемый теневой сектор, поэтому это влияет на снижение показателя реальных доходов населения", - передает его слова агентство РИА "Новости".

Министр добавил, что за первые три месяца текущего года заработные платы россиян выросли на 1,3%, а в апреле - на 1,6%. Однако в годовом выражении рост замедлился.

"В целом мы ожидаем рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен", - спрогнозировал Силуанов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост числа выданных банками потребительских кредитов в России не является показателем отсутствия денег у населения. Такое мнение в рамках Петербургского международного экономического форума высказал Антон Силуанов.

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