Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
Об этом в интервью "Известиям" заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.
Такие данные специалист привела по итогам 2017 года. Часть этой суммы, отметила вице-премьер РФ, составляют недоплаченные налоги, а также выпавшие расходы внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного, соцстраха и ОМС.
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