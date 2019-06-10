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Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают

Экономика print

Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.


Средняя зарплата в Москве вырастет до 82 тысяч рублей к 2021 году / Новости от 29.12.2018 09:17

Об этом в интервью "Известиям" заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

Такие данные специалист привела по итогам 2017 года. Часть этой суммы, отметила вице-премьер РФ, составляют недоплаченные налоги, а также выпавшие расходы внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного, соцстраха и ОМС. 

 

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