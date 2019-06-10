Санкции и падение цен на нефть: Всемирный банк перечислил риски для экономики РФ

Возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики РФ в среднесрочной перспективе.



«Российская экономика в процессе медленного...»

Об этом говорится в докладе Всемирного банка о состоянии российский экономики.

Специалисты указали, что на экономику России также оказывают пагубное влияние финансовые потрясения в развивающихся странах, значительное осложнение условий мировой торговли и резкое падение цен на нефть.

Национальные же проекты, считают во Всемирном банке, способны оказать на экономику Российской Федерации позитивное воздействие.