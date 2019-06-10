Возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики РФ в среднесрочной перспективе.
Об этом говорится в докладе Всемирного банка о состоянии российский экономики.
Специалисты указали, что на экономику России также оказывают пагубное влияние финансовые потрясения в развивающихся странах, значительное осложнение условий мировой торговли и резкое падение цен на нефть.
Национальные же проекты, считают во Всемирном банке, способны оказать на экономику Российской Федерации позитивное воздействие.
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