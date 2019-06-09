Министр финансов США Стивен Мнучин допустил смягчение санкций против китайской компании Huawei. Чиновник считает, что президент страны Дональд Трамп может пойти на такой шаг, если отметит прогресс в торговых договоренностях с Китаем.
"Трамп четко озвучил свою позицию. Она гласит, что мы можем пойти на уступки Huawei в случае достижения конкретных торговых договоренностей с Китаем. Но президент поставил условие, что ему необходимо иметь реальные гарантии", - пояснил Мнучин.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в России резко выросли предложения на покупку телефонов Huawei на торговых площадках. Из-за санкций США жители России готовы были распрощаться со своими смартфонами.
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