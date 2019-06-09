Трамп может смягчить санкции против Huawei - Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин допустил смягчение санкций против китайской компании Huawei. Чиновник считает, что президент страны Дональд Трамп может пойти на такой шаг, если отметит прогресс в торговых договоренностях с Китаем.



СМИ: смартфоны Huawei лишатся Android и сервисов Google / Новости от 20.05.2019 12:03

"Трамп четко озвучил свою позицию. Она гласит, что мы можем пойти на уступки Huawei в случае достижения конкретных торговых договоренностей с Китаем. Но президент поставил условие, что ему необходимо иметь реальные гарантии", - пояснил Мнучин.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в России резко выросли предложения на покупку телефонов Huawei на торговых площадках. Из-за санкций США жители России готовы были распрощаться со своими смартфонами.

Читайте также:

Российский рынок лишился новых моделей Huawei, iPhonе - на очереди - эксперт