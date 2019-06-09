Россия создаст криптовалютный центр для операций с Китаем

Глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов рассказал о криптовалютном офшоре, который будет создан на границе с Китаем. По его словам, Россия построит на острове Большой Уссурийский криптовалютный центр для проведения финансовых операций с Китаем.



Аудитория Криптовалюты: новая экономика или новые пирамиды?. Телеканал Совершенно секретно. 04.06.2019 03:05

Об этом Петухов сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума-2019. На острове, где проходит граница двух государств, будут действовать специальные налоговые льготы для криптовалютных компаний, там будет разрешена работа криптовалютных бирж, а также реальный товарооборот за цифровую валюту.

Напомним, "Правда.Ру" недавно рассказывала о том, что Банк России выступил против легализации криптовалют на территории РФ. Финансовый регулятор просто не увидел им применения в текущей системе государственной экономики.

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