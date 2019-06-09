Геополитическая обстановка в мире накаляется - главы Минфинов G20

Министры финансов стран "большой двадцатки" пришли к общему мнению, что геополитическая обстановка в мире продолжает накаляться. По итогам переговоров глав Минфинов G20 было составлено коммюнике, в котором говорится о готовности реформировать правила ВТО, чтобы противостоять нарастанию напряженности в торговой и экономической отраслях.



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Министры предполагают, что очередное геополитическое обострение было вызвано торговым противостоянием США и Китая. Главы ведомств ссылаются на то, что на данный момент две сильнейшие экономики мира пытаются противостоять друг другу.

Министр финансов США Стивен Мнучин не согласился с такой риторикой. По его мнению, замедление роста экономики в Европе, Азии и США присутствует, однако вызвано оно далеко не действиями США и Китая на финансовых рынках. Мнучин утверждает, что проблемы мировой экономике начали проявляться еще год назад.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о запросе Соединенных Штатов Америки провести встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках саммита "большой двадцатки", который пройдет в японской Осаке в конце июня.

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