Орешкин: ЦБ России и Белоруссии обсуждают возможность введения единой валюты

Центральные банки России и Белоруссии обсуждают возможность введения единой валюты, но окончательное решение по этому вопросу будут принимать президенты двух стран. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил министр экономического развития Максим Орешкин.



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"Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

В заключительный день форума министр провел переговоры со своим коллегой из Белоруссии Дмитрием Крутым, который входит в рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции Белоруссии и России.

По словам главы Министерства экономического развития России, во время двусторонних переговоров с белорусским коллегой они обсудили все направления Союзного договора от 1999 года. Следующая встреча министров запланирована на 15 июня, она пройдет в Москве.