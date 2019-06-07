Кудрин изумился масштабам хищений при строительстве космодрома "Восточный"

Масштаб хищений при строительстве российского космодрома "Восточный" был беспрецедентным.



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Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин.

Напомним, что "Восточный" расположен на Дальнем Востоке, в Амурской области. Открытие космодрома произошло в 2011 году.

"Восточный" был построен с целью обеспечить РФ независимый доступ в космос, а также сократить затраты на космодром Байконур и улучшить экономическую обстановку региона.

Алексей Кудрин отметил, что "беспрецедентные хищения" произошли не в области космических технологий, а на банальной стройке. "Предприниматели без башки", заявил глава Счетной палаты РФ, воровали столько, сколько никто и нигде никогда не воровал.

По словам Алексея Кудрина, никто даже не пытался скрыть хищения — "увели средства и все будет хорошо", поражается специалист.

Хищения, отметил глава Счетной палаты Российской Федерации, исчисляется сотнями миллионов рублей.

"Такого откровенного хищения как в "Роскосмосе", мы не встречали", — резюмировал Алексей Кудрин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что имевший доступ к государственной тайне глава компании-подрядчика "Роскосмоса" умыкнул несколько сотен миллионов рублей и сбежал в Соединенные Штаты Америки.

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