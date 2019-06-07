Масштаб хищений при строительстве российского космодрома "Восточный" был беспрецедентным.
Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин.
Напомним, что "Восточный" расположен на Дальнем Востоке, в Амурской области. Открытие космодрома произошло в 2011 году.
"Восточный" был построен с целью обеспечить РФ независимый доступ в космос, а также сократить затраты на космодром Байконур и улучшить экономическую обстановку региона.
Алексей Кудрин отметил, что "беспрецедентные хищения" произошли не в области космических технологий, а на банальной стройке. "Предприниматели без башки", заявил глава Счетной палаты РФ, воровали столько, сколько никто и нигде никогда не воровал.
По словам Алексея Кудрина, никто даже не пытался скрыть хищения — "увели средства и все будет хорошо", поражается специалист.
Хищения, отметил глава Счетной палаты Российской Федерации, исчисляется сотнями миллионов рублей.
"Такого откровенного хищения как в "Роскосмосе", мы не встречали", — резюмировал Алексей Кудрин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что имевший доступ к государственной тайне глава компании-подрядчика "Роскосмоса" умыкнул несколько сотен миллионов рублей и сбежал в Соединенные Штаты Америки.
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