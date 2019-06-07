Правительство России рассматривает возможность продления программы поддержки спроса на продукцию отечественной автомобильной промышленности. Объемы финансирования могут достигнуть 10 миллиардов рублей. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Мы уже обсуждаем сегодня в правительстве вопрос о возможном продлении программы поддержки спроса, которая работала с начала года несколько месяцев", - передает слова министра агентство "Интерфакс".
Программа призвана стабилизировать объемы производства. Из 10 миллиардов рублей на кредитование пойдет порядка шести миллиардов, а еще четыре - на лизинг, заключил Мантуров.
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