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Источник Правда.Ру

Правительство России планирует выделить отечественному автопрому 10 млрд рублей

Экономика print

Правительство России рассматривает возможность продления программы поддержки спроса на продукцию отечественной автомобильной промышленности. Объемы финансирования могут достигнуть 10 миллиардов рублей. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.


Мантуров: Российский экспорт увеличивается на фоне санкций / Новости от 19.02.2019 09:24

"Мы уже обсуждаем сегодня в правительстве вопрос о возможном продлении программы поддержки спроса, которая работала с начала года несколько месяцев", - передает слова министра агентство "Интерфакс". 

Программа призвана стабилизировать объемы производства. Из 10 миллиардов рублей на кредитование пойдет порядка шести миллиардов, а еще четыре - на лизинг, заключил Мантуров. 

 

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Темы пмэф-2019 мантуров автопром экономика правительство рф
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