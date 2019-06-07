Глава Минэкономразвития: рублю угрожают внешние факторы

Риски для рубля связаны с внешними факторами, однако прогноз среднегодового курса в 65,1 рубля за доллар все еще актуален. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин.



Орешкин: на фоне валют развивающихся стран рубль выглядит устойчивым / Новости от 25.09.2018 17:33

"Если смотреть на сценарий, связанный с резким обострением торговых войн, дополнительных ограничений, это, конечно, несет риски. Сейчас большая неопределенность с внешними факторами связана, поэтому будем внимательно на это смотреть", - цитирует министра агентство РИА "Новости".

Глава Минэкономразвития добавил, что существующий прогноз будет обновлен в августе, однако текущая ситуация соответствует тем цифрам, которые заложены в прогнозах по курсу рубля и по ценам на нефть.

Ранее Минэкономразвития заявило, что инфляция в России по итогам года может опуститься ниже 4% при условии стабильного курса национальной валюты и хорошем урожае.