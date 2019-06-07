"Северный поток-2", магистральный газопровод из России в Германию, обязательно построят.
Об этом на полях Петербургского международного экономичекого форума заявил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG, главного оператора проекта, Герхард Шредер.
На сегодняшний день, указал специалист, в Nord Stream 2 AG уверены, что амбициозный проект будет реализован.
Отметим, что в настоящее время уложено уже более половины газопровода "Северный поток-2".
Напомним, что магистральный газопровод "Северный поток-2" свяжет Российскую Федерацию и Германию через Балтийское море. Общая его протяженность будет составлять 1200 километров.
Активным сторонником проекта в Европе, помимо Германии, является Австрия. Также поддерживают строительство "Северного потока-2" Великобритания, Нидерланды, Франция, Чехия, Финляндия, Швейцария, Мальта, Словакия и Норвегия.
Противниками же проекта являются США, Украина, Венгрия, Румыния, Дания, Литва, Латвия, Эстония и Польша.
В Вашингтоне, например, считают, что "Северный поток-2" "делает Европу зависимой от российской энергетики, ограничивает их свободу действий и возможность оказания ими противодействия России".
Киев же обеспокоен прекращением транзита российского газа через свои территории после завершения строительства газопровода. На Украине считают "Северный поток-2" сугубо политическим, а не экономическим проектом Москвы — Россия якобы посредством газопровода хочет разрушить украинскую экономику, считает Киев.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подавляющее большинство жителей Германии к строительству газопровода "Северный поток-2" относятся положительно.
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