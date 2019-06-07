ПМЭФ: Орешкин оценил экономику России "на тройку" по 10-балльной шкале

Министр экономического развития Максим Орешкин оценил экономику России на "тройку" по 10-балльной шкале в рамках одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).



Инновации, рост инвестиций и реализация нацпроектов: на ПМЭФ-2019 предлагают решения важнейших вопросов / Новости от 06.06.2019 18:10

Модератор сессии "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей" и председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп попросил участников оценить по десятибалльной шкале те отрасли, за которые они отвечают. "Единица" означала, что ситуация крайне плоха, а "десятка" - все превосходно.

Глава Минэкономразвития заявил, что поставил бы России "тройку", но после подписания меморандума о сотрудничестве с Германией, он рассчитывает "догнать и перегнать Швейцарию". Директор государственного секретариата по экономике Швейцарии оценила социальный сектор своей страны на "пятерку", а промышленность - на "семерку".