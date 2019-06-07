Министр экономического развития Максим Орешкин оценил экономику России на "тройку" по 10-балльной шкале в рамках одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
Модератор сессии "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей" и председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп попросил участников оценить по десятибалльной шкале те отрасли, за которые они отвечают. "Единица" означала, что ситуация крайне плоха, а "десятка" - все превосходно.
Глава Минэкономразвития заявил, что поставил бы России "тройку", но после подписания меморандума о сотрудничестве с Германией, он рассчитывает "догнать и перегнать Швейцарию". Директор государственного секретариата по экономике Швейцарии оценила социальный сектор своей страны на "пятерку", а промышленность - на "семерку".
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