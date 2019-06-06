Деревообрабатывающее предприятие из Кореи построит завод на Урале

Южнокорейское деревообрабатывающее предприятие Birch Holdings планирует инвестировать в строительство завода в Краснотурьинске 100 миллионов долларов.



Два сотрудника Росимущества стали фигурантами дела из-за воровства древесины на 50 млн / Новости от 16.05.2019 11:47

В Свердловской области компания будет заниматься комплексной безотходной переработкой древесины. Согласно предварительным оценкам, годовой объем продукции может составить 240 тысяч кубометров.