Южнокорейское деревообрабатывающее предприятие Birch Holdings планирует инвестировать в строительство завода в Краснотурьинске 100 миллионов долларов.
В Свердловской области компания будет заниматься комплексной безотходной переработкой древесины. Согласно предварительным оценкам, годовой объем продукции может составить 240 тысяч кубометров.
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