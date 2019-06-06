Больше 55% бизнесменов в России не доверяют судебной системе, еще две трети считают ее необъективной. Об этом рассказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на сессии международного экономического форму в Санкт-Петербурге.
Кудрин сослался на данные опроса об отношении предпринимателей к судам, проведенного Федеральной службой охраны. Председатель СП также привел в пример судебную тяжбу между помещиками из романа Алексндра Пушкина "Дубровский".
"Там главный помещик Троекуров подкупает суд и отбирает в результате рейдерского захвата поместье у соседнего помещика. Должен сказать, что это давно было, но у нас иногда встречаются похожие ситуации сейчас", - передает его слова агентство РБК.
По мнению Кудрина, пока не произойдет перелома, иностранные инвестицию в экономику не пойдут. Поэтому методики оценки эффективности правоохранительных органов должны быть сформулированы так, чтобы они "разделяли ответственность за рост экономики", заключил он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу следствия и перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня. Это произошло на заседании суда по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".
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