Крупнейший российский ритейлер и один из банков запустят цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов.
Соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Виртуальная карта позволит покупателям совершать покупки в известном российском супермаркете в кредит. Оформить же такую карту россиянам будет легче простого — достаточно будет лишь при походе в магазин захватить с собой паспорт.
Представители компаний, подписавших договор, указывают на то, что реальные доходы населения России падают. Нововведение же позволит сохранить среди россиян спрос на товары повседневного спроса.
Виртуальная карточка, рассчитывают в руководстве магазина, позволит увеличить продажи как минимум на 10%.
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