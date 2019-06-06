Российский супермаркет выпустит карту для покупок продуктов в кредит

Крупнейший российский ритейлер и один из банков запустят цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов.



Сколько россияне готовы отдать за смартфон?

Соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Виртуальная карта позволит покупателям совершать покупки в известном российском супермаркете в кредит. Оформить же такую карту россиянам будет легче простого — достаточно будет лишь при походе в магазин захватить с собой паспорт.

Представители компаний, подписавших договор, указывают на то, что реальные доходы населения России падают. Нововведение же позволит сохранить среди россиян спрос на товары повседневного спроса.

Виртуальная карточка, рассчитывают в руководстве магазина, позволит увеличить продажи как минимум на 10%.