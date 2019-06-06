Глава Минприроды: РФ в будущем может обеспечить трудноизвлекаемой нефтью весь мир

Россия в перспективе может обеспечить трудноизвлекаемой нефтью весь мир.



Путин назвал приемлемую для России цену на нефть / Новости от 03.10.2018 17:21

Об этом заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Своим мнением специалист поделился в интервью СМИ во время Петербургского международного экономического форума.