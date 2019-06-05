Content Review: мобильная связь в РФ подорожала впервые с 2017 года

Стоимость мобильной связи в Российской Федерации выросла впервые с 2017 года.



Как улучшить 4g и связь на телефоне? Стоит ли поднимать руку?

Об этом сообщает специализирующее на исследованиях рынка телекоммуникаций издание Content Review.

Дорожать услуги мобильной связи начали в декабре минувшего года, отмечают эксперты.

Специалисты связывают рост цен на тарифы связи с повышением налога на добавленную стоимость и компенсацией влияния пакетов с безлимитным интернетом. Также, сообщает Content Review, на повышение стоимости мобильной связи в РФ оказали влияние отмена внутрисетевого роуминга и окончание ценовых войн операторов мобильной связи.

Так, отмечают аналитики, повышение затронуло буквально все без исключения регионы Российской Федерации. В Москве, например, указывает Content Rewiev, средняя цена минимального тарифа выросла на рубль. Максимальное же увеличение стоимости услуг связи произошло в Северо-Кавказском федеральном округе — там средняя цена минимального тарифа выросла с 297 до 320 рублей.

Средства массовой информации обратились к операторам мобильной связи с просьбой прокомментировать исследование. "Мегафон", например, с результатами исследования согласился, а МТС и Tele2 — два других флагмана мобильной связи в стране — от комментариев предпочли отказаться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что производителей устройств с поддержкой eSIM обяжут хранить данные клиентов на российских серверах.

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