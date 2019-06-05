Холдинг "Ромир" опубликовал результаты исследования, проведенного в апреле 2019 года, на предмет обеспокоенности россиян экономической обстановкой в стране. Результаты исследования показали, что 51% жителей России уверены, что страна находится в состоянии экономического кризиса.
Также специалисты холдинга отметили увеличение тревожности россиян относительно экономической обстановке в стране. Если в 2017 году наличие экономических проблем в России признавали 86% респондентов, то сегодня их доля повысилась до 89%.
Участников опроса спросили о том, что для них является кризис. 79% ответили, что кризис для них — это повышение цен и инфляция. 42% респондентов пояснили, что для них кризис — это снижение заработной платы. И 33% россиян посчитали кризис девальвацией рубля.
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