Всемирный банк отчитался о рекордном росте российской экономики в 2018 году

Всемирный банк отметил рекордный рост российской экономики в 2018 году. За год экономика РФ возросла на рекордные за последние 6 лет 2,3%.



«Российская экономика в процессе медленного умирания». Итоги 2018 года от Андрея Мовчана / Новости от 25.12.2018 18:05

Эксперты считают, что причина рекордного роста кроется в повышении мировых цен на нефть, реализации крупных энергетических проектов, увеличении экспортной прибыли, а также в проведении Чемпионата мира по футболу.