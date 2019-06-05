Всемирный банк отметил рекордный рост российской экономики в 2018 году. За год экономика РФ возросла на рекордные за последние 6 лет 2,3%.
Эксперты считают, что причина рекордного роста кроется в повышении мировых цен на нефть, реализации крупных энергетических проектов, увеличении экспортной прибыли, а также в проведении Чемпионата мира по футболу.
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