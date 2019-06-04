Президент США Дональд Трамп, находясь в Лондоне, сообщил о заключении с Великобританией "феноменальной" торговой сделки. Американский лидер акцентировал, что сделка будет заключена уже после того, как Лондон выйдет из Евросоюза.
"Всем очевидно, что Великобритания - крупнейший инвестор в экономику США, и одновременно является наибольшим рынком сбыта для Европы. Потенциал торговой сделки, которую мы собираемся заключить с Британией после выхода из Евросоюза, во множество раз превосходит существующие торговые перспективы", - сказал Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на фоне торговых противостояний Китая и США объемы мировой торговли рекордно увеличились.
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