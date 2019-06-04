Росстат подсчитал зарплаты россиян за 2018 год и выяснил, что самая высокая оплата труда все еще остается в нефтегазовой отрасли. Нефтяники и газовщики получают в среднем по 130 тысяч рублей ежемесячно.
На втором месте по размеру оплаты труда находится сфера производства табачных изделий, где сотрудники в среднем получают по 121 тысяче рублей каждый месяц. Третье место по размеру зарплаты заняло производство нефтепродуктов и кокса, сотрудники которого получают также по 121 тысяче рублей ежемесячно.
По расчетам Росстата, в процентном соотношении по сравнению с 2017 годом, в 2018 году наиболее выросла оплата труда врачей и медицинских работников. Их зарплата возросла на 23% - до 43 тысяч рублей в месяц.
В общем, оплата труда по сравнению с 2017 годом в 2018 году выросла на 11%.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала результаты опроса среди населения, которые показывают, что 27% россиян почувствовали ухудшение материального положения за последний год.
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