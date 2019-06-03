Больше всего пенсионных накоплений у тех россиян, что родились в выходные.
Об этом заявили аналитики негосударственного пенсионного фонда "Сафмар".
Специалисты изучили накопления порядка четырех миллионов граждан Российской Федерации.
Выяснилось, что больше всего — в среднем 61,87 тысяч рублей — накопили те, кто родился в субботу. Те же, кто родился в воскресенье, накопили чуть меньше — 61,74 тысячи рублей.
У родившихся, например, в понедельник, сообщает пресс-служба "Сафмара", пенсионных накоплений в среднем 61,21 тысяч рублей, а у тех, кто родился во вторник, и того меньше — 60,98 тысяч рублей.
Специалисты пенсионного фонда отметили, что понятия не имеют о том, с чем может быть связана такая зависимость.
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