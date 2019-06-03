"Газпром" стал самой дорогой российской компанией впервые с 2016 года

Энергетическая компания "Газпром" стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.



Все скважины «Газпром нефти» теперь управляются из Петербурга / Новости от 30.10.2018 11:56

Об этом сообщают специалисты Московской биржи.

На сегодняшний день рыночная капитализации "Газпрома" составляет 5,596 триллионов рублей. Сбербанк, ближайший конкурент компании, имеет рыночную капитализацию в размере 5,31 триллиона рублей.

Отметим, что в последний раз "Газпром" был самой дорогой компанией на российском фондовом рынке больше трех лет назад — в апреле 2016 года. Именно Сбербанк, довольствующийся сегодня лишь вторым местом, лидировал большую часть этого времени.