Энергетическая компания "Газпром" стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.
Об этом сообщают специалисты Московской биржи.
На сегодняшний день рыночная капитализации "Газпрома" составляет 5,596 триллионов рублей. Сбербанк, ближайший конкурент компании, имеет рыночную капитализацию в размере 5,31 триллиона рублей.
Отметим, что в последний раз "Газпром" был самой дорогой компанией на российском фондовом рынке больше трех лет назад — в апреле 2016 года. Именно Сбербанк, довольствующийся сегодня лишь вторым местом, лидировал большую часть этого времени.
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