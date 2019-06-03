Наибольшее количество безработных наблюдается в торговой и авторемонтной отрасли - Росстат

Росстат подсчитал, что наибольший показатель безработицы наблюдается в розничной и оптово-торговой, а также в авторемонтной отрасли. Только по этим двум направлениям безработными числились более 581 тысячи человек.



Безработица в России по итогам года снизится до 4,8% / Новости от 20.12.2018 12:36

Также лидирующие места в рейтинге безработицы занимают обрабатывающие производства (434 тысячи безработных), строительная отрасль (282 тысяч безработных), сельское хозяйство (275 тысяч безработных) и логистика (216 тысяч безработных).

Всего Росстат зафиксировал за первый квартал 2019 года 3,6 миллиона безработных.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала статистику Росстата о снижении числа работающих россиян. В ведомстве отмечают, что на конец апреля 2019 года работающих россиян насчитывалось почти 75 миллионов человек (61% от общей численности населения). Количество занятых в экономике граждан также уменьшилось - на 908 тысяч человек. В настоящее время уровень занятости равен 59%.

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