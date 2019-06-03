Росстат подсчитал, что наибольший показатель безработицы наблюдается в розничной и оптово-торговой, а также в авторемонтной отрасли. Только по этим двум направлениям безработными числились более 581 тысячи человек.
Также лидирующие места в рейтинге безработицы занимают обрабатывающие производства (434 тысячи безработных), строительная отрасль (282 тысяч безработных), сельское хозяйство (275 тысяч безработных) и логистика (216 тысяч безработных).
Всего Росстат зафиксировал за первый квартал 2019 года 3,6 миллиона безработных.
Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала статистику Росстата о снижении числа работающих россиян. В ведомстве отмечают, что на конец апреля 2019 года работающих россиян насчитывалось почти 75 миллионов человек (61% от общей численности населения). Количество занятых в экономике граждан также уменьшилось - на 908 тысяч человек. В настоящее время уровень занятости равен 59%.
Читайте также:
Росстат лжет по международным стандартам
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.