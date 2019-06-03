Опрос: 27% россиян признались, что их материальное положение за последний год ухудшилось

Институт социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы выяснил, как граждане Российской Федерации оценивают свое материальное положение.



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Подавляющее большинство — 62,5% опрошенных — признались социологам, что их заработная плата за текущий год не изменилась.

19,2% респондентов заявили, что их зарплата увеличилась.

Чуть меньше — 18,3% опрошенных — указали, что их заработная плата уменьшилась.

27% же респондентов признались социологам, что за последний год их материальное положение ухудшилось.

Почти половина опрошенных же — 41,4% — заявили, что их трудовая нагрузка значительно увеличилась.