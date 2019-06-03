Экономика Крыма вошла в число лидеров текущего года по росту основных ее секторов.
Об этом сообщили в Институте комплексных стратегических исследований.
Также, отметили экономисты, в лидеры рейтинга вошли экономика Севастополя, Пензенской, Сахалинской, Ленинградской областей, а также Чечни и Ингушетии.
Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Крыму в сфере строительства и промышленном секторе.
Причинами столь быстрого роста экономики Крыма эксперты считают крупные федеральные строительные проекты, например, строительство автомобильной трассы "Таврида", что призвана соединить Керченский мост и Севастополь.
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