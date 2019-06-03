Предложение взимать экологический сбор с производителей табачной продукции поступило в Министерство природных ресурсов и экологии, а также Министерство здравоохранения РФ.
Сбор, согласно идее инициативной группы, будет составлять не менее 5 рублей за пачку сигарет.
Если налог вступит в силу, считают эксперты, то сигареты в России подорожают как минимум на 5%. Федеральный бюджет же в связи с этим, указали они, может пополниться на целых 75 миллиардов рублей.
Необходимость введения экологического сбора с производителей табачной продукции обусловлена негативным воздействием ее потребления на экологию, отметили в инициативной группе.
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