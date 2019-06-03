В России могут ввести экологический сбор с производителей табачной продукции

Предложение взимать экологический сбор с производителей табачной продукции поступило в Министерство природных ресурсов и экологии, а также Министерство здравоохранения РФ.



Дело-табак. в России будет негде курить

Сбор, согласно идее инициативной группы, будет составлять не менее 5 рублей за пачку сигарет.

Если налог вступит в силу, считают эксперты, то сигареты в России подорожают как минимум на 5%. Федеральный бюджет же в связи с этим, указали они, может пополниться на целых 75 миллиардов рублей.

Необходимость введения экологического сбора с производителей табачной продукции обусловлена негативным воздействием ее потребления на экологию, отметили в инициативной группе.