Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр

В России пересмотрят или же отменят порядка 10 тысяч советских ГОСТов.



Импорт и экспорт в СССР: история великого обмена / Новости от 15.10.2018 15:09

Об этом заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Советские ГОСТы — это "слабое звено", уверен специалист. Госстандарты, принятые до 1991 года, давно устарели и препятствуют развитию экономики и бизнеса, указал Абрамов.

С 2012 года, отметил специалист, средний возраст национальных стандартов снижен с 21 года до 17 лет. К 2021 году же, пообещал Абрамов, их средний возраст составит и вовсе 10-11 лет.