В России пересмотрят или же отменят порядка 10 тысяч советских ГОСТов.
Об этом заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Советские ГОСТы — это "слабое звено", уверен специалист. Госстандарты, принятые до 1991 года, давно устарели и препятствуют развитию экономики и бизнеса, указал Абрамов.
С 2012 года, отметил специалист, средний возраст национальных стандартов снижен с 21 года до 17 лет. К 2021 году же, пообещал Абрамов, их средний возраст составит и вовсе 10-11 лет.
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