Невыездные россияне выплатили 26 млрд рублей долгов ради поездок за границу

Граждане Российской Федерации, попавшие в текущем году в списке невыездных, выплатили долги на общую сумму в 26 миллиардов рублей.



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Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

По словам сотрудников ведомства, в этом году у пограничников на исполнении находилось порядка 5,2 миллионов постановлений о временном ограничении на выезд должников из России.

Чтобы все же выехать за границу, россияне заплатили порядка 26,5 миллиардов рублей. Это, отмечают в Федеральной службе судебных приставов, намного больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в 2018-м, указывают специалисты, "проштрафившиеся" россияне выплатили лишь 18,2 миллиарда рублей.

В Федеральной службе судебных приставов признали, что постепенно наращивают практику ограничений выезда за границу для должников. В мае минувшего года, например, отметили в ведомстве, у пограничников на исполнении находилось почти в два раза меньше постановлений.

Больше всего постановлений вынесены в отношении должников по кредитам и алиментам. Также немалый процент должников составляют должники за услуги ЖКХ и должники по штрафам ГИБДД.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за 10 месяцев минувшего года российские пенсионеры оформили кредитов и ссуд на 400 миллиардов рублей.

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