Китай при необходимости будет "бороться до победного конца" в торговой войне с США

Китайская народная республика заинтересована в продолжении торговых переговоров с Соединенными Штатами Америки.



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Об этом говорится в так называемой Белой книге — документе, освещающем позицию Поднебесной по этому вопросу.

Однако, отмечает Пекин, "если возникнет необходимость", то Китай "будет бороться до победного конца".

Китайская народная республика, значится в Белой книге, никогда не прогнется под давлением, оказываемым на нее Соединенными Штатами Америки.

Также в документе говорится о том, что Китай и США должны вести переговоры с уважением друг к другу. Но в принципиальных вопросах, предупреждает Пекин Вашингтон, КНР не готова идти на уступки.

Напомним, что минувший раунд американо-китайских переговоров по вопросам торговли завершился в середине мая текущего года безрезультатно. Вашингтон повысил тогда пошлины на китайский импорт с 10% до 25%. Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что необходимо повысить пошлины на весь без исключения импорт Китая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что руководитель военно-морскими операциями Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Джон Ричардсон призвал американское правительство к наступлению на Российскую Федерацию и Китайскую народную республику.

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