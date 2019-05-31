Китай создаст свой черный список компаний в ответ на действия США

Министерство коммерции Китая создаст черный список предприятий и физических лиц. В список войдут компании и лица, которые умышленно экономически блокируют китайские компании, преследуя политические цели.



Bloomberg: торговая война США и Китая угрожает мировой экономике / Новости от 06.12.2018 10:39

Соответствующее решение было принято ведомством из-за недавних действий США в отношении китайской компании Huawei, товары который были запрещены территории Соединенных Штатов и их экономических союзников.