Международные резервы РФ за неделю снизились почти на $2 млрд

Международные резервы Российской Федерации снизились.



«Российская экономика в процессе медленного умирания». Итоги 2018 года от Андрея Мовчана / Новости от 25.12.2018 18:05

Об этом сообщает Центральный банк РФ.

По состоянию на 24 мая 2019 года международные резервы России составили 492,2 миллиарда долларов. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей, произошло снижение показателей на 1,9 миллиарда долларов.

Резервы снизились "под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки", отмечает Центробанк.