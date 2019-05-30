Международные резервы Российской Федерации снизились.
Об этом сообщает Центральный банк РФ.
По состоянию на 24 мая 2019 года международные резервы России составили 492,2 миллиарда долларов. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей, произошло снижение показателей на 1,9 миллиарда долларов.
Резервы снизились "под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки", отмечает Центробанк.
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