ЦБ позволит россиянам расплачиваться картой "Мир" в странах дальнего зарубежья

Банк России намерен отрегулировать прием российских платежных карт "Мир" в странах дальнего зарубежья.



Набиуллина: карта МИР расширяет географию вслед за туристическим потоком

Об этом заявила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

Напомним, что на сегодняшний день прием карты "Мир" возможен в Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии. Недавно также прием карты стал возможен и в Турции.

В планах, объявила Набиуллина, продвижение карты "Мир" в другие страны постсоветского пространства и в популярные у российских туристов страны дальнего зарубежья.

По словам главы Центробанка РФ, в общей сложности на данный момент выпущено 59 миллионов платежных карт "Мир".