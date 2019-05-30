Банк России намерен отрегулировать прием российских платежных карт "Мир" в странах дальнего зарубежья.
Об этом заявила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.
Напомним, что на сегодняшний день прием карты "Мир" возможен в Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии. Недавно также прием карты стал возможен и в Турции.
В планах, объявила Набиуллина, продвижение карты "Мир" в другие страны постсоветского пространства и в популярные у российских туристов страны дальнего зарубежья.
По словам главы Центробанка РФ, в общей сложности на данный момент выпущено 59 миллионов платежных карт "Мир".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.