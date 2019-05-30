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Премьер Малайзии предложил странам Азии создать собственную единую валюту

Экономика print

Сегодняшний день диктует странам Азии необходимость создать единую валюту.


Bloomberg: торговая война США и Китая угрожает мировой экономике / Новости от 06.12.2018 10:39

Об этом в ходе своего выступления на экономическом форуме в Токио предложил действующий премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Новой единой валютой страны Азии будут пользоваться лишь для импортно-экспортных операций, указал Мохамад. Во внутренних же расчетах, считает премьер-министр Малайзии, валюту использовать не обязательно.

Отметим, что ранее министерство финансов Соединенных Штатов Америки включило Малайзию в список государств, подозреваемых в манипуляциях с валютами. В этом же списке, напомним, оказалась и Российская Федерация.

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Темы США Азия деньги Россия Малайзия экономика
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