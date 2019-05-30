Сегодняшний день диктует странам Азии необходимость создать единую валюту.
Об этом в ходе своего выступления на экономическом форуме в Токио предложил действующий премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Новой единой валютой страны Азии будут пользоваться лишь для импортно-экспортных операций, указал Мохамад. Во внутренних же расчетах, считает премьер-министр Малайзии, валюту использовать не обязательно.
Отметим, что ранее министерство финансов Соединенных Штатов Америки включило Малайзию в список государств, подозреваемых в манипуляциях с валютами. В этом же списке, напомним, оказалась и Российская Федерация.
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