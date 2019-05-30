CNN: Минэнергетики США считают свой газ "молекулами американской свободы"

Природный газ из Соединенных Штатов Америки — "молекулы американской свободы".



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Соответствующее заявление прозвучало в ходе конференции по чистой энергии, на которой представители Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки рассказывали о достижениях страны в добыче природного газа.

Также американские специалисты назвали природный газ из США "газом свободы", сообщает телеканал CNN.

Согласно данным Международной ассоциации импортеров сжиженного природного газа, экспорт СПГ из США в континентальную Европу в минувшем году составил 2,7 миллиона тонн.

Еще почти 11 миллионов тонн сжиженного природного газа Соединенные Штаты Америки в 2018-м году поставили в страны Азии.

Примечательно, что по обоим показателям США уступили Российской Федерации. Так, отметим, экспорт СПГ из РФ в континентальную Европу в минувшем году составил 4,43 миллиона тонн, а в страны Азии — почти 13 миллионов тонн.