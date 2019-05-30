В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на июнь и июль.
Об этом Федеральной антимонопольной службе сообщили в Общероссийском объединении пассажиров.
Например, указывают специалисты, в два раза подорожали билеты из Москвы в Калининград, из Москвы в Адлер и из Новосибирска в Томск. Так, уехать из одного сибирского города в другой в плацкартном вагоне россиянам предлагают за 1507 рублей.
Примечательно, что меньше всего выросли цены на билеты из Москвы в Санкт-Петербург.
В Общероссийском объединении пассажиров отметили, что подорожание билетов оправданно. Однако, подчеркнули специалисты, РЖД не имеет права увеличивать стоимость проезда сразу в два раза.
В компании же подорожание билетов отрицают. Там заявляют, что такая разница в ценах возникла из-за скидок, действующих в прошлые месяцы.
Напомним, что цены на билет в плацкартные вагоны устанавливает государство, а полученные в связи с этим убытки РЖД компенсирует из государственного бюджета.
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