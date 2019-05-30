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Цена на плацкарты в России на летние месяцы подорожали в два раза

Экономика print

В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны на июнь и июль.


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Об этом Федеральной антимонопольной службе сообщили в Общероссийском объединении пассажиров.

Например, указывают специалисты, в два раза подорожали билеты из Москвы в Калининград, из Москвы в Адлер и из Новосибирска в Томск. Так, уехать из одного сибирского города в другой в плацкартном вагоне россиянам предлагают за 1507 рублей.

Примечательно, что меньше всего выросли цены на билеты из Москвы в Санкт-Петербург.

В Общероссийском объединении пассажиров отметили, что подорожание билетов оправданно. Однако, подчеркнули специалисты, РЖД не имеет права увеличивать стоимость проезда сразу в два раза.

В компании же подорожание билетов отрицают. Там заявляют, что такая разница в ценах возникла из-за скидок, действующих в прошлые месяцы.

Напомним, что цены на билет в плацкартные вагоны устанавливает государство, а полученные в связи с этим убытки РЖД компенсирует из государственного бюджета.

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Темы РЖД поезд деньги экономика
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