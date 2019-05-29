Госдума ограничивает инвестиционные возможности россиян, в целях защиты неквалифицированных инвесторов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разделяет участников финансового рынка России на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Законопроект призвал увеличить доверие россиян к финансовому рынку, а также защитить инвесторов от необдуманных решений и их последствий.



Инвестиции вместо покупок: как грамотно вложить деньги и не попасть в пирамиду / Новости от 24.11.2018 16:55

В свою очередь, категория неквалифицированных инвесторов будет разделена на две подгруппы - защищенные и простые. К защищенным будут относиться все физические лица. Им будет ограничен доступ к сложным инструментам инвестирования, например, вложения в коммерческие облигации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как сделать первые шаги на финансовой бирже.

Читайте также:

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы): особенности, доходность и советы по выбору