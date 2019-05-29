Росстат заявил о сокращении числа работающих россиян

За минувший год число экономически активного населения в России сократилось на один миллион человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).



Грозит ли России массовая безработица?

В ведомстве отмечают, что на конец апреля 2019 года работающих россиян насчитывалось почти 75 миллионов человек (61% от общей численности населения). Количество занятых в экономике граждан также уменьшилось - на 908 тысяч человек. В настоящее время уровень занятости равен 59%.

В это же время число официально зарегистрированных безработных за год выросло на 59 тысяч человек. Такая динамика наблюдается впервые со времен кризиса 2015 года. Согласно данным ведомства, безработица в России все же остается на рекордно низком уровне (в апреле - 4,7%).