Количество операций оплаты смартфонами возросло в 3 раза за год - ЦБ

Начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Мария Красенкова рассказала об увеличении популярности бесконтактных платежей за последний год. По ее словам, за последние 12 месяцев количество операций с применением технологии бесконтактных платежей возросло в 4,4 раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом.



Visa и MasterCard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты / Новости от 05.04.2019 17:00

"Сейчас мы наблюдаем всплеск интереса к технологии бесконтактной оплаты. За последний год ее применили в 8,1 миллиардах операций на общую сумму более 5,5 триллионов рублей. Статистика показывает, что каждый четвертый платеж по картам проводился бесконтактно. При этом, треть потребителей совершали бесконтактные платежи при помощи смартфона", — пояснила Красенкова.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с заместителем гендиректора компании Zecurion (компания, занимающаяся разработкой DLP-систем для защиты от утечек информации) Александром Ковалевым, который рассказал об опасности технологии NFC.

Читайте также:

"Бесконтактные платежи в России будут внедрены не скоро"