Начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Мария Красенкова рассказала об увеличении популярности бесконтактных платежей за последний год. По ее словам, за последние 12 месяцев количество операций с применением технологии бесконтактных платежей возросло в 4,4 раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
"Сейчас мы наблюдаем всплеск интереса к технологии бесконтактной оплаты. За последний год ее применили в 8,1 миллиардах операций на общую сумму более 5,5 триллионов рублей. Статистика показывает, что каждый четвертый платеж по картам проводился бесконтактно. При этом, треть потребителей совершали бесконтактные платежи при помощи смартфона", — пояснила Красенкова.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с заместителем гендиректора компании Zecurion (компания, занимающаяся разработкой DLP-систем для защиты от утечек информации) Александром Ковалевым, который рассказал об опасности технологии NFC.
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