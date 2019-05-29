Национальное агентство финансовых исследований завершило ежегодное исследование на предмет желания российских компаний увеличить количество сотрудников.
В текущем году около 27% российских предприятий хотят расширить штат. В 2018 году такие планы были только у 18% компаний. При этом, 65% компаний уверены в том, что в текущем году сохранят текущее количество сотрудников и обойдутся без сокращений. Сокращение сотрудников планируют всего 7% предприятий.
Наибольшее желания расширить штат наблюдается среди представителей микропредприятий - 29%. Среди представителей бизнеса расширить штат хотят 11%, а среди представителей среднего бизнеса - 17%.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 38% российских работодателей планировали увеличить штат в 2017 году.
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