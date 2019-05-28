Банк России провел ряд исследований по увеличению срока эксплуатации сторублевых купюр. ЦБ покрывал купюры различными лаками, чтобы определить, какой из них больше защищает банкноту при повседневном использовании. Подобная технология применялась при создании новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей.
Примечательно, что тестовые банкноты были выпущены в оборот еще в 2016 году. Директора департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимир Демиденко рассказал, что купюры отслеживались в обращении с помощью специального оборудования. Банк России постоянно получал информацию об износе экспериментальных купюр, которые были покрыты четырьмя разными типами лаков.
По словам Демиденко, на ощупь практически невозможно определить купюру покрытую лаком. А увеличение срока эксплуатации банкнот позволит существенно сократить расходы на печать новых купюр.
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