В России планируют отменить требования к бизнесу времен СССР

Правительство России разработало "дорожную карту" по уходу от регуляторной гильотины. Речь идет об отказе от требований к бизнесу, которые были приняты в СССР.



Госдума обсуждает закон о налоге для самозанятых / Новости от 25.10.2018 13:54

Об этом сообщила газета "Известия". По информации издания, правила, которые разрабатывались для функционирования предприятий сферы услуг в Советском Союзе работают до сих пор, однако современным предпринимателям они наносят больше вреда, чем пользы. В пример привели одно из самых старых требований, которое сохраняется еще с советских времен - количество полосок на батоне.

"Известия" сообщает, что некоторые нормативно-правовые акты в рамках "дорожной карты" могут быть разработаны уже в 2019 году. Замминистра экономического развития Савва Шипов подсчитал, что количество нормативно-правовых актов, которые предъявляют требования к бизнесу, составляет более 9 тысяч документов.