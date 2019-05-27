Reuters: Корея перестала сотрудничать с Ираном и закупает нефть у России и Казахстана

SK Incheon Petrochem, крупнейший в Южной Корее нефтеперерабатывающий завод, заменяет нефть из Ирана нефтью из Катара и Российской Федерации.



Путин назвал приемлемую для России цену на нефть / Новости от 03.10.2018 17:21

Об этом сообщает агентство новостей Reuters.

Также, сообщают средства массовой информации, Южная Корея закупает нефть и у Казахстана.

Напомним, что эксперты ранее прогнозировали такой поворот событий. Когда Соединенные Штаты Америки отказались от энергоносителей из Ирана и пригрозили всем остальным странам мира санкциями за сотрудничество с Тегераном, у энергоносителей, например, из России, заявляли эксперты, появилась отличная возможность занять образовавшуюся нишу.