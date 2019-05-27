SK Incheon Petrochem, крупнейший в Южной Корее нефтеперерабатывающий завод, заменяет нефть из Ирана нефтью из Катара и Российской Федерации.
Об этом сообщает агентство новостей Reuters.
Также, сообщают средства массовой информации, Южная Корея закупает нефть и у Казахстана.
Напомним, что эксперты ранее прогнозировали такой поворот событий. Когда Соединенные Штаты Америки отказались от энергоносителей из Ирана и пригрозили всем остальным странам мира санкциями за сотрудничество с Тегераном, у энергоносителей, например, из России, заявляли эксперты, появилась отличная возможность занять образовавшуюся нишу.
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