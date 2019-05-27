Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения.
Директиву получили Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство промышленности и торговли, а также Министерство экономического развития.
В срок до 15 июня ведомствам следует предоставить в Госдуму РФ предложения по этому вопросу.
Инициатором обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у граждан страны стали депутаты от партии "Справедливая Россия". Там считают, что магазины и супермаркеты должны будут платить за пустую бутылку от 5 до 7 рублей.
80% мусора пригодно для вторичной переработки, отметили в "Справедливой России". Но чтобы мотивировать граждан РФ к сбору отходов, необходимо разработать материальные механизмы поощрения.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
О выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал эксперт.