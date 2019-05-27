Власти планируют обязать супермаркеты платить россиянам за пустые бутылки

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения.



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Директиву получили Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство промышленности и торговли, а также Министерство экономического развития.

В срок до 15 июня ведомствам следует предоставить в Госдуму РФ предложения по этому вопросу.

Инициатором обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у граждан страны стали депутаты от партии "Справедливая Россия". Там считают, что магазины и супермаркеты должны будут платить за пустую бутылку от 5 до 7 рублей.

80% мусора пригодно для вторичной переработки, отметили в "Справедливой России". Но чтобы мотивировать граждан РФ к сбору отходов, необходимо разработать материальные механизмы поощрения.