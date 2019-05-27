Города-миллионники России достигнут сегодняшних показателей Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения лишь через 100 лет.
Согласно исследованию Центра городской экономики КБ "Стрелка", если существующая динамика развития российских городов сохранится в дальнейшем, то среднему городу-миллионнику потребуется порядка 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню ВГП.
В 2017 году все города-миллионники России обеспечили 32% ВВП страны. В этом вкладе на Москву приходится почти 55%, на Санкт-Петербург - 15%, а на остальные города-миллионники - чуть больше 30%, пишет агентство "РБК" со ссылкой на исследование. Показатель экономической активности Москвы более чем в два раза превышает ВГП других крупнейших городов страны.
Эксперты считают, что крупные города прошли стадию активного роста за счет переселения сельских жителей и исчерпали свои первичные ресурсы для роста экономики. Достигнув определенного уровня благосостояния, российские города-миллионники, за исключением Москвы, не смогли обеспечить его устойчивый рост, заключается в исследовании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что среднемесячная заработная плата в Москве в 2018 году выросла до 82 тысяч рублей. Этот показатель вырос практически на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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