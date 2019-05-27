СМИ: экономики крупных городов России отстают от Москвы на 100 лет

Города-миллионники России достигнут сегодняшних показателей Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения лишь через 100 лет.



Экономика Москвы сохранит устойчивое развитие в будущем году / Новости от 10.10.2018 18:39

Согласно исследованию Центра городской экономики КБ "Стрелка", если существующая динамика развития российских городов сохранится в дальнейшем, то среднему городу-миллионнику потребуется порядка 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню ВГП.

В 2017 году все города-миллионники России обеспечили 32% ВВП страны. В этом вкладе на Москву приходится почти 55%, на Санкт-Петербург - 15%, а на остальные города-миллионники - чуть больше 30%, пишет агентство "РБК" со ссылкой на исследование. Показатель экономической активности Москвы более чем в два раза превышает ВГП других крупнейших городов страны.

Эксперты считают, что крупные города прошли стадию активного роста за счет переселения сельских жителей и исчерпали свои первичные ресурсы для роста экономики. Достигнув определенного уровня благосостояния, российские города-миллионники, за исключением Москвы, не смогли обеспечить его устойчивый рост, заключается в исследовании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что среднемесячная заработная плата в Москве в 2018 году выросла до 82 тысяч рублей. Этот показатель вырос практически на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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